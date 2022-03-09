البيت الأبيض: وزراء دفاع “الناتو” يناقشون تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي “الناتو” يناقشون موضوع تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.

وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” تدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكرياً في الحرب الدائرة مع روسيا منذ 24 من الشهر الماضي.

مشيرة إلى أنه من المروع استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين في أوكرانيا.

في موازاة ذلك، أكدت أن واشنطن لا تعارض خطط بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة والتي اقترحتها أمس، مشيرة إلى وجود تعقيدات لوجستية بشأن نقل الطائرات من بولندا لأوكرانيا.

إلى ذلك، وبشأن العقوبات المفروضة على روسيا والعلاقة مع الصين، قالت إن التقييم المبدئي يشير إلى التزام بكين بالعقوبات على موسكو.

يذكر أن واشنطن رفضت أمس مقترحاً من وارسو يقضي بتسلّم الجيش الأميركي مقاتلات بولندية من طراز ميغ-29 السوفيتية الصنع ليتولّى بعد ذلك تسليمها إلى أوكرانيا، وذلك بعد عرض بولندا نقل كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة.

وسارعت واشنطن إلى رفض العرض البولندي، معتقدة أنه مقترح غير قابل للتطبيق رغم المشاورات.

إلى ذلك، يقول خبراء إن المقاتلات من طراز ميغ-29 طورت في الاتحاد السوفيتي السابق وبما أن الجيش الأوكراني يستخدم بالفعل طائرات روسية الصنع فسيكون هذا الطراز هو أفضل خيار للطيارين الأوكرانيين إذ يعرفون بالفعل كيفية تشغيله.