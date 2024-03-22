البيت الأبيض: يبحث مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي خيارات بديلة للعملية البرية في رفح

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة دون شن هجوم بري على رفح تقول واشنطن إنه سيكون “كارثة”.

وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي “يوجد مليون ونصف مليون شخص هناك… نعتقد أن شن هجوم بري كبير هو خطأ” وسيكون “كارثة”.

وأضاف كيربي أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن، وذكر أن مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ستُعلن في الأيام المقبلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.