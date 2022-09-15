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البيت الأبيض يحث الصين على رفض عدوان موسكو على أوكرانيا

منذ 5 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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حث البيت الأبيض اليوم الخميس الصين على عدم دعم موسكو في حربها ضد كييف، وقال إنه يتعين على العالم كله أن يصطف في مواجهة عدوان موسكو على أوكرانيا وألا يكتفي بالمشاهدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) اليوم الخميس، بينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بأوزبكستان، “لا نعتقد أنه يتعين أن يكتفي أحد بالمشاهدة… بل يتعين أن يصطف العالم كله للتنديد بما يفعله السيد بوتين”.

وأضاف كيربي “هذا ليس الوقت المناسب لأي نوع من التواصل المعتاد مع السيد بوتين”.

وعقد شي وبوتين لقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول قمة مباشرة بينهما منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير شباط.

وقال كيربي إنه لم يتضح بعد إلى أي مدى ستدعم الصين حرب روسيا، ولفت إلى أن بكين لم تتحرك بعد لدعم بوتين ماديا أو تنتهك العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي تصريحات منفصلة، ذكر كيربي خلال مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة أخرى من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، إلا أنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بما في ذلك موعد وصولها.

وأوضح في مقابلة (سي.إن.إن) إن إعلانا بهذا الشأن سيصدر “قريبا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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