الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض يدخل عالم "تيك توك".. ورسالة من ترامب!

منذ 19 دقيقة
ترامب وتيك توك

ترامب وتيك توك

A A A
طباعة المقال

أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تطبيق تيك توك ليستفيد من وجود أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة لنشر رسائل الرئيس دونالد ترامب.

ولدى ترامب ميل للتطبيق الشهير، إذ ينسب إليه الفضل في مساعدته على كسب تأييد من الناخبين الشبان عندما هزم الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر\تشرين الثاني 2024.

ولكن يخشى المشرعون في واشنطن من أن تقع بيانات مستخدميه في الولايات المتحدة في أيدي الحكومة الصينية. وكان ترامب يعمل على صفقة يشتري بموجبها المستثمرون الأمريكيون التطبيق من بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك.

وتم إطلاق الحساب الجديد للبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء 19\8\2025، بنشر فيديو يُظهر ترامب وهو يعلن “أنا صوتكم”.

ويضيف “لقد عدنا يا أمريكا! كيف الحال يا تيك توك؟”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “تلتزم إدارة ترامب بإيصال النجاحات التاريخية التي حققها الرئيس ترامب إلى الشعب الأمريكي عبر قدر عدد ممكن من الجماهير والمنصات”.

وأضافت “هيمنت رسالة الرئيس ترامب على تيك توك خلال حملته الرئاسية، ونحن متحمسون للبناء على تلك النجاحات والتواصل بطريقة لم تفعلها أي إدارة أخرى من قبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: رئيس البنك المركزي "يضر" بالإسكان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع
مخزونات النفط الأمريكية
تراجع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية وارتفاع نواتج التقطير

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
غزة تحت القصف
فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري