البيت الأبيض يدعو الكونجرس للإسراع بإقرار تشريع للعملات الرقمية

عرضت مجموعة عمل معنية بالعملات الرقمية شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء مواقف الإدارة الأمريكية من تشريعات العملات المشفرة، ودعت لجنة تنظيم الأوراق المالية إلى وضع قواعد جديدة خاصة بهذا النوع من الأصول.

وحث البيت الأبيض الكونجرس على المضي قدما في تشريع من شأنه أن ينشئ هيكلا تنظيميا رسميا للعملات الرقمية، لكنه ناشد المشرعين تضمين أحكام إضافية في مشروع القانون.

وتشمل هذه الأحكام السماح لمنصات التداول بحفظ العملات الرقمية أيضا، وتوفير نظام إفصاح مخصص لمُصدري الأوراق المالية المشفرة.

كما شجع البيت الأبيض أيضا لجنة الأوراق المالية ولجنة تداول السلع الآجلة على استخدام سلطاتهما الحالية “لتمكين تداول الأصول الرقمية على الفور على المستوى الاتحادي”.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير كانون الثاني، أمر ترامب بإنشاء مجموعة عمل معنية بالعملات الرقمية وكلفها باقتراح لوائح تنظيمية جديدة، ليفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإصلاح سياسة الولايات المتحدة في مجال العملات الرقمية.

ويُعد تقرير اليوم الأربعاء تتويجا لعمل فريق العمل حتى الآن وأول نتائج علنية له.

وتماشيا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير كانون الثاني، سيضع التقرير عددا من السياسات الجديدة من الأحكام الضريبية إلى قواعد أسواق رأس المال التي يقول إنه ينبغي سنها لتعزيز أهداف السياسة العامة للبيت الأبيض المؤيد للعملات الرقمية.

تضم مجموعة العمل التي يقودها بو هاينز عددا من مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت.