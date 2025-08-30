البيت الأبيض يشتكي: أوروبا تدعم ترامب علناً وتحرض كييف سرّاً

بدأت تساور كبار المسؤولين في البيت الأبيض شكوك متزايدة حيال بعض القادة الأوروبيين الذين يُظهرون دعماً علنياً لمبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أنهم يعملون سراً، وبهدوء خلف الكواليس، على دفع كييف نحو التشدد ورفض تقديم أي تنازلات.

فبعد التقدم الذي أحرزته قمة ألاسكا بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدأ هؤلاء القادة يتراجعون، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

وقد أكد مساعدو ترامب المُحبطون أن اللوم يجب أن يقع على عاتق الحلفاء الأوروبيين، وليس واشنطن أو حتى بوتين.

مطالب غير واقعية

كما بدأ مسؤولو البيت الأبيض يفقدون صبرهم تجاه القادة الأوروبيين، الذين يضغطون على أوكرانيا للتمسك بمطالب غير واقعية بوجه روسيا.

وفي السياق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض “لا يحق للأوروبيين إطالة أمد هذه الحرب والترويج لتوقعات غير منطقية، بينما يتوقعون في الوقت نفسه أن تتحمل أميركا التكلفة”.

“فن الممكن”

كما اعتبر أنه “إذا أرادت أوروبا التصعيد وإطالة الحرب، فلتتحمل المسؤولية”. وقال المسؤول الكبير إن “التوصل إلى اتفاق هو فن الممكن”. لكن بعض الأوروبيين يواصلون العمل في عالم خيالي يتجاهل حقيقة أن “قصة التانجو تتطلب شخصين”.

وكشف أن ترامب بات يفكر في وقف وساطته بشأن أوكرانيا حتى يظهر أحد الطرفين المرونة. وأكد “ألا تقدم ملموسا في جهود إعداد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي”

إلى ذلك، أشار المقربون من ترامب إلى أن “الأوروبيين يضغطون على زيلينسكي من أجل التشدد للحصول على صفقة أفضل”.

إلا أنهم أوضحوا أن “المسؤولين البريطانيين والفرنسيين أكثر إيجابية”، لكنهم اشتكوا من أن دولًا أوروبية كبرى أخرى تريد أن تتحمل واشنطن التكلفة الكاملة للحرب، دون أن تُخاطر بنفسها.”

أتت تلك المعلومات فيما أكد البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي يواصل مساعيه من أجل جمع بوتين وزيلينسكي.

كما جاءت فيما يتواصل بحث الدول الأوروبية عن ضمانات أمنية قوية تسارك فيها الولايات المتحدة من أجل حماية أوكرانيا من أي هجوم روسي مقبل بعد انهاء الحرب.

وكان ترامب أعرب مؤخرا عن ضيقه من عدم تحقيق أي تقدم من أجل إنهاء الحرب بين البلدين المستمرة منذ 3 سنوات، ملوحاً بفرض مزيد من العقوبات على روسيا من جهة، وحاثاً زيلينسكي على أن يكون أكثر واقعية.