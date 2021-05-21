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"البيت الأبيض" يصف إيران بـ "اللاعب المشين" في المنطقة

21 - مايو - 2021
اميركا وايران

اميركا وايران

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وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إيران بـ”اللاعب المشين” في المنطقة. وأضافت ساكي أن الهدف من الاستمرار في التفاوض مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن التفاوض مع طهران مستمرٌ بطريقة غير مباشرة في مسار فيينا لتحقيق تقدم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن سبل المضي قدما في اتفاقٍ بشأن مراقبة المواقع النووية مدُته ثلاثة أشهر. وقالت إنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، وتابعت أن الاتفاق مع إيران بشأن تفتيش مواقعها النووية “سار”. وأضافت الوكالة أنها تتشاور مع إيران حالياً “بشأن تنفيذ التفاهمات القائمة”، مؤكدةً أنها ستبلغ مجلس المحافظين بالتفاهمات مع إيران حول مراقبة مواقعها النووية.

وكالة فرانس برس نقلت عن بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحادثات تركزت حول الحفاظ على مراقبة المنشآت النووية، وتمديد الوضع القائم بشأن عمليات التفتيش، وهو ما من شأنه المساعدة على الاستمرار بمفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي.

وكانت الوكالة قد أبرمت مع إيران في شباط الماضي، اتفاقاً “مؤقتاً” حول تفتيش منشآتها النووية، تنقضي مدته هذا الأسبوع، وذلك بحسب “العربية”.

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