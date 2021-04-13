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البيت الأبيض يصف استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بـ"الاستفزازي"

13 - أبريل - 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن بلادها تشعر “بالقلق” إثر إعلان إيران الذي وصفته بـ”الاستفزازي”، عن بدء تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%.

وقالت: “ننظر بجدية إلى إعلان إيران الاستفزازي عن نيتها تخصيب اليورانيوم إلى 60%.. ويجب على مجموعة (5+1)، أن ترفض ذلك بصوت واحد”.

وأضافت: “هذه الخطوة ستثير الشكوك حول جدية إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، وتؤكد ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وجاء إعلان إيران بعد اتهامها إسرائيل بـ”تخريب” موقع نووي رئيسي في نطنز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله، إن “إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%”.

من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن “تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ”.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الإيرانية لعمل وصفته إيران بالإرهابي مؤخرا، وحملت مسؤوليته لإسرائيل، وذلك بحسب “رويترز”

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