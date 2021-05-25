السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض يعلق على لقاء بايدن وبوتين.. الرئيس لا يخشى خصومه

25 - مايو - 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق للبيت الأبيض بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن واشنطن تعتقد أن الرئيسين سيتسم بأهمية حيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن “هذا جزء ذو أهمية حيوية من الجهود لحماية المصالح الأمريكية، وفرصة للحديث عن القضايا التي تهمنا والتحرك نحو علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع الحكومة الروسية”.

واعتبرت بساكي أن اللقاء بين بابدن وبوتين سيوجه رسالة مفادها أن “الرئيس الأمريكي لا يخشى قبول التحديات من قبل خصومه وسيستفيد من اللقاء لطرح المجالات التي تثير قلقه، وإيجاد المجالات التي يمكن العمل معا فيها”.

وأضافت: “اقترحنا عقد القمة لأننا نعتبرها فرصة لتفعيل مصالحنا الوطنية وأجندتنا”، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع “مباحثات صعبة”، لكنها تنظر إليها أيضا بمثابة إمكانية “للانتقال إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ”.

وبشأن جدول أعمال المباحثات، قالت بساكي إن واشنطن تتوقع أن يعير الرئيسان اهتماما كبيرا للاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة في أعقاب تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وأشارت إلى أن بايدن يعتزم أيضا التطرق إلى قضية أوكرانيا، وسيؤكد “الدعم الأمريكي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”. كما يخطط بايدن لبحث قضية بيلاروس وإطلاع بوتين على أن ذلك “يثير قلقا لديه”.

وأضافت أن واشنطن “لا تتوقع تسوية كل المشاكل في ختام هذا اللقاء لكننا نعتقد أن عقد اللقاء يصب في مصلحتنا”.

    المزيد من أخبار العالم

    الصحفي البريطاني دوم فيليبس
    واشنطن تطالب بتحقيق العدالة بعد العثور على رفات صحفي في البرازيل
    شعار شركة نوفاتيك الروسية
    نوفاتيك الروسية: لا محادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال بالقطب الشمالي
    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل