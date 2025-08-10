الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض يفكر في دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض

البيت الأبيض (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكرت إن.بي.سي يوم السبت أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب.

نقل التقرير ذلك عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية.

ونقل عن أحد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات القول “تجري مناقشة الأمر”.

وأضاف التقرير أنه لم يتم الانتهاء من مسألة زيارة زيلينسكي وأنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيذهب في نهاية المطاف إلى ألاسكا لعقد اجتماعات لكن لا يزال ذلك احتمالا قائماً.

    المزيد من أخبار العالم

    مزارعو القمح والحبوب
    أستراليا وكندا وبريطانيا تحث روسيا البيضاء على إنهاء "حملة القمع"
    علم الصين
    الصين تريد من أمريكا تخفيف ضوابط تصدير الرقائق في إطار اتفاق تجاري
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    أوروبا وأوكرانيا تضغطان على أمريكا قبل محادثات ترامب وبوتين

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!