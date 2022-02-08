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البيت الأبيض يكشف: بايدن سيتحدث مع ماكرون قريبا

منذ 5 ساعات
البيت الابيض

البيت الابيض

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “في وقت قريب”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: “نواصل الاتصالات مع شركائنا الفرنسيين على مختلف المستويات”.

وتابعت: “في الحقيقة تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس ماكرون مرتين خلال الأسبوع الأخير، وأتوقع اتصالات جديدة بينهما في وقت قريب”.

وتعليقا على مباحثات ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الاثنين، قالت بساكي إن واشنطن ترحب “بأي جهود دبلوماسية” لتسوية الوضع حول أوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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