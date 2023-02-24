البيت الأبيض يكشف عن تعاون دفاعي غير مسبوق بين إيران وروسيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (الجمعة 24-2-2023) إن البيت الأبيض يعتقد أن موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى في مقابل دعم إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا.

وأبلغ كيربي الصحفيين أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران شحنت دانات مدفعية ودبابات إلى روسيا في نوفمبر تشرين الثاني وأن روسيا تقدم “تعاونا دفاعيا غير مسبوق” في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة.

وأضاف أن إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية