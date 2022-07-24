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البيت الأبيض: يمكننا القضاء على جدري القردة في الولايات المتحدة

منذ 13 دقيقة
البيت الابيض

البيت الابيض

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أعلن البيت الأبيض، الأحد، أنه واثق بأن السلطات يمكنها “القضاء” على جدري القردة في الولايات المتحدة عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال أشيش جا، منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية، “أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً”.

وأضاف “لقد تصّرفنا بسرعة”، رداً على اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لم تكن مستعدة عندما بدأت الحالات الأولى بالظهور في الولايات الأميركية قبل أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة “بشكل كبير جداً”، بما في ذلك الحصول على حوالى 800 ألف جرعة لقاح من الدانمارك، منذ تفشّي المرض في الولايات المتحدة في أيار، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة.

واذ لفت جا إلى أن “الخطة محورها القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة”، قال “أظن أننا يمكننا تحقيق ذلك”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما اصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

وكان المشرّعون ورؤساء البلديات في الولايات المتحدة قد اشتكوا من رد إدارة بايدن، وبينهم النائب الديموقراطي آدم شيف الذي حذر وزير الصحة هذا الأسبوع من أنّ “الحكومة الفدرالية لا تقوم بالاستجابة المطلوبة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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