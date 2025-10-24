السبت 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
البيت الأبيض ينفي لقاء وشيك بين ترامب وكيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية

منذ 50 دقيقة
البيت الأبيض

أعلن مسؤول أميركي رفيع، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، واضعاً حداً للتكهنات التي سرت حول احتمال عقد لقاء بين الطرفين.

وقال المسؤول، الذي رفض كشف هويته، في اتصال مع الصحافيين: “الرئيس عبّر عن رغبته في لقاء كيم في المستقبل، لكن الاجتماع ليس جزءاً من جدول هذه الرحلة.”

وتأتي التصريحات الأميركية بعدما رجّح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، وجود فرصة “كبيرة” لعقد لقاء بين ترامب وكيم خلال زيارة ترامب لشبه الجزيرة الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا بالفعل فكرة ترتيب لقاء جديد مع كيم، وهو ما سيكون الأول منذ عام 2019، عندما توقفت المحادثات النووية بين الجانبين دون تقدم يُذكر.

وكان كيم جونغ أون قد قال الشهر الماضي إنه يحتفظ بـ”ذكريات جميلة” عن اجتماعاته السابقة مع ترامب، وأبدى استعداداً للحوار في حال تخلّت واشنطن عن ما وصفه بـ”المطالب الواهية” لنزع سلاح بلاده النووي.

من جهتها، دعت كوريا الجنوبية الزعيمين إلى عدم تفويت “الفرصة التاريخية” لاستئناف المحادثات، مؤكدة رغبتها في أي خطوة تخفف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

