البيت الأبيض: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض أن 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى قطاع غزة لكنّه بحاجة إلى المزيد.

وكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

كذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً إسرائيلياً غير مسبوق بحراً وبراً وجواً.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

كما انقطعت خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وأعلنت حركة حماس انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك “لارتكاب مجازر”، وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يقوم “بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.

من جانبها، قالت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك إن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في القطاع انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد.