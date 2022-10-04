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البيت الابيض: ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية

منذ 7 دقائق
البيت الابيض

البيت الابيض

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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، على الرغم من “قعقعة السيوف النووية” من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويصعد بوتين الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في أوكرانيا بتعبئة عسكرية وتحذيرات من استخدام الأسلحة النووية.

وقالت جان بيير للصحفين “نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة نووية أو قعقعة السيوف النووية، لكنني أريد أن أقول… إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية”.

    المصدر :
  • رويترز

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