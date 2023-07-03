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البيت الابيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2023 6:09 مساءً
البيت الابيض

البيت الابيض

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قال متحدث الاثنين إن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية، حيث وجهت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة لمدينة جنين في إطار إحدى أكبر العمليات بالضفة الغربية منذ 20 عاما.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض “لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب… ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين… والجماعات الإرهابية”.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، أنّ العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها، وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزًا لها.

وتابع: “نستهدف مقر قيادة يُستخدم كغرفة عمليات موحدة للفصائل المسلحة في المخيم جنين إضافة إلى ملاذ للمسلحين الفلسطينيين”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أدرعي: “العملية ليست محددة بجدول زمني ولكن مدتها تعتمد على إنجاز المهمة وهي إضعاف البنية التحتية لهذه المنظمات داخل المخيم”، مبينًا أن هذه العملية هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى اتخذت في الماضي وسوف تتخذ أيضًا في الأيام والأسابيع المقبلة لإضعاف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مخيم جنين.

    المصدر :
  • رويترز

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