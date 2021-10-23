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البيرو تتخطى عتبة 200 ألف وفاة بكورونا

23 - أكتوبر - 2021
البيرو من الدول التي سجلت أرقام كبيرة بفيروس كورونا

البيرو من الدول التي سجلت أرقام كبيرة بفيروس كورونا

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تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البيرو عتبة 200 ألف حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البيروفية.سٍسئ

وكشفت الوزارة عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة إلى 200,003 وفيات منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وسجل البلد الواقع على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، 2,2 مليون إصابة بالفيروس.

هذا، وتسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 6065 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأتاح تراجع عدد الإصابات للحكومة تخفيف بعض التدابير الصحية وإعادة تنشيط أجزاء من الاقتصاد، حيث تم تخفيف فترة حظر التجول الليلي إلى ساعتين فقط، فيما بات مسموحا للمطاعم أن تعمل بكامل طاقتها.

وتأتي البيرو بعد البرازيل والمكسيك من حيث عدد الوفيات في أميركا اللاتينية، علما بأن عدد السكان في هذين البلدين يفوقان بسبع وأربع مرات عدد سكان البيرو.

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