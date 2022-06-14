التاريخ سيذكر معركة دونباس.. زيلينسكي: الخسائر مروعة

دخلت الحرب الروسية على أوكرانية يومها الـ 111، الثلاثاء، تزامنا مع اشتداد المعارك شرقي أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تصاعدت الخسائر البشرية من الطرفين.

معركة مروّعة

فقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على مدينة سيفيردونيتسك الاستراتيجية في إقليم دونباس شرقاً “مروعة”، حسب ما نقلت فرانس برس.

وقال في كلمته اليومية للأوكرانيين عبر “تلغرام” ، فجر الثلاثاء “الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا.. إنها بكل بساطة مروعة”.

كما اعتبر أن التاريخ العسكري سيذكر دون شك معركة دونباس، باعتبارها واحدة من أعنف المعارك في أوروبا، وفق قوله.

تقدّم الروس في سيفيرودونيتسك

أتت تلك التصريحات فيما يتقدم الروس في سيفيرودونيتسك التي أضحت معظم الجسور فيها مدمرة. فقد أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أمس الاثنين أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط المدينة التي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع.

عدد القتلى من الطرفين هائل

وكان مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أكد في تصريحات للعربية أن الخسائر البشرية كبيرة، لافتاً إلى سقوط 100 إلى 150 جندياً أوكرانياً يومياً في معارك الشرق. كما أشار إلى أن عدد القتلى من الطرفين هائل في تك المعارك المستعرة.