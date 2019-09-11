أخبار العالم

التحالف: اعتراض درون حوثية أطلقت باتجاه نجران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.

والأسبوع الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها الميليشيات الحوثية، وفق ما أفادت في حينه مصادر “العربية”.

المزيد من الأخبار

بيان عاجل من أربع دول عربية يوجه هجوما “غير…

روسيا تعلق على رحيل بولتون.. لن تتحسن علاقتنا مع أميركا

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد مراراً أن “محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق طائرات بدون طيار مصيرها الفشل، لا سيما أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع تلك الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

كما شدد على أن “تلك المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيات الحوثية تأتي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف”، مؤكداً “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير تلك القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

 

المصدر:- العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

غاز شرق المتوسط.. إدانة جديدة لـ”التنقيب التركي”

أخبار العالم

الكوليرا تتسلل لمياه النيل الأزرق.. مسؤول سوداني يوضح

أخبار العالم

بالفيديو: صناديق ضخمة مملوءة بالدولارات في مطار دبي

أخبار العالم

السعودية: تصريحات نتنياهو بشأن الضفة باطلة

أخبار العالم

إقالة بولتون.. هذه أبرز خلافات “عاشق الحروب” مع ترمب

أخبار العالم

وزراء الخارجية العرب يستنكرون نية نتنياهو ضم أراضي الضفة