التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن فجر يوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأشار التحالف إلى أن “محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها”.

#عاجل #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 26, 2021

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته ميليشيا الحوثي، بثلاث مسيرات مفخخة أطلقتها باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكثّف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها.