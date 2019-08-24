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التحالف: اعتراض طائرتي درون حوثيتين باتجاه خميس مشيط

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أفاد مراسل “العربية” السبت، نقلاً عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي على مدينة خميس مشيط.

يذكر أن ميليشيات الحوثي حاولت عدة مرات سابقة دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.

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ويوم الخميس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية. وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية “واس”، صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

ولطالما أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تحاول “استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكداً حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع تلك الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”

 

المصدر:- العربية.نت

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