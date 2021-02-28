التحالف: اعترضنا 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا حتى الآن

صعّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران ، في الأيام القليلة الماضية من هجماتها تجاه الأراضي السعودية .

أكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال مع العربية، مساء السبت ألا دولة عدا السعودية اعترضت دفاعاتها الجوية وصدت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة.

كما أشار إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تمتلك هذه القدرات العسكرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأكد أن “الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران”، مضيفا أن “جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة”.

المدنيون خط أحمر

إلى ذلك، شدد على أن “التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين”، معتبرا أن المدنيين “خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى”. وتابع: “لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها”.

وأضاف: “دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمُسيرات”.

وكشف أن “الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.

يشار إلى أن الدفاعات السعودية، أحبطت يوم السبت، 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.

العميد المالكي لــ #العربية: دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا pic.twitter.com/Z34MlrgWe0 — العربية (@AlArabiya) February 27, 2021