الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التحالف: اعترضنا 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا حتى الآن

28 - فبراير - 2021
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

A A A
طباعة المقال

صعّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران ، في الأيام القليلة الماضية  من هجماتها تجاه الأراضي السعودية .

أكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال مع العربية، مساء السبت ألا دولة عدا السعودية اعترضت دفاعاتها الجوية وصدت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة.

كما أشار إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تمتلك هذه القدرات العسكرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأكد أن “الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران”، مضيفا أن “جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة”.

المدنيون خط أحمر

إلى ذلك، شدد على أن “التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين”، معتبرا أن المدنيين “خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى”. وتابع: “لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها”.

وأضاف: “دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمُسيرات”.

وكشف أن “الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.

يشار إلى أن الدفاعات السعودية، أحبطت يوم السبت، 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    في الدوحة.. انطلاق جولة محادثات نووية غير مباشرة بين إيران وأمريكا
    آثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على كريمينتشوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فاجعة كريمنتشوك تنشر الخوف بعيدا عن خطوط المواجهة بأوكرانيا
    الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
    الأسهم الأوروبية تواصل الصعود لثالث جلسة في هذا الأسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟