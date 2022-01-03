السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التحالف": الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

3 - يناير - 2022
العميد الركن تركي المالكي

العميد الركن تركي المالكي

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، أن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة”.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن “روابي” قبالة ميناء الحديدة”، لافتا إلى أن “السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات”.

ورأى أن “عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن “روابي” المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب”، مضيفا أن سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

وأكد المالكي، أنه “سنتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الانتهاك الحوثي لسفينة الشحن “روابي” بما في ذلك استخدام القوة عند الاقتضاء”.

    المزيد من أخبار العالم

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة
    ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة
    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة
    بايدن: أمريكا ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط
    قمة العشرين في إندونيسيا
    وزراء مالية مجموعة العشرين‭ ‬يتوصلون إلى "توافق قوي" لكن دون بيان رسمي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟