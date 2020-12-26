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التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الجوف اليمنية

منذ 31 دقيقة
العميد الركن تركي المالكي

العميد الركن تركي المالكي

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط داخل الأراضي اليمنية بمحافظة الجوف.

وقال العميد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم السبت صاروخا باليستيا من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، و سقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف/شرق اليتمة).

وأوضح العميد المالكي استمرار المسلحين الحوثيين “بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين”.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في “اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي”.

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