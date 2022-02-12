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التحالف العربي: عملية عسكرية جديدة في صنعاء

12 - فبراير - 2022
العاصمة اليمنية- صنعاء

العاصمة اليمنية- صنعاء

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي “استجابة للتهديدات”.

وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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