التحالف العربي يستهدف مناطق للحوثيين فى اليمن

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نجحت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة من استهداف نقاط تمركز للحوثيين بعدد من المحافظات اليمنية، ونجحت فى مهاجمة عناصر مسلحة وسيارة نقل أسلحة وذخيرة فى مديرتى كتاف والبقع فى صعدة، كما تم القضاء على عدد من المسلحين الحوثيين فى مديرية حرض بمحافظة حجة، بحسب بيان التحالف.

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من ناحية أخرى استهدفت قوات التحالف مركز تجمع مقاتلين حوثيين فى مديرية بكيل المير فى محافظة حجة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد سبق أن دمرت أكبر مركز عمليات سري لميليشيات الحوثي في الحديدة، ومنصة إطلاق صواريخ إيرانية فى محافظة صعدة، فى الوقت نفسه أفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن قوات التحالف العربي استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي على الطريق الساحلي أمام البوابة الغربية لجامعة الحديدة.

المصدر حضروت نت

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