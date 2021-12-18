الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التحالف العربي يعلن نتائج غاراته على مأرب والجوف خلال 24 ساعة

18 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 3:30 مساءً
قوات التحالف العربي

قوات التحالف العربي

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن شنه نحو 20 غارة على مواقع لجماعة الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمال اليمن خلال اليوم الأخير.

وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم السبت تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كلفت الجماعة أرواح 80 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير 11 آلية عسكرية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي تحاول جماعة الحوثي الإرهابية السيطرة عليها.

    المزيد من أخبار العالم

    تركيا تعلن تحييد 10 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق
    مبنى الخارجية الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد تصريحات جونسون.. موسكو تستدعي السفيرة البريطانية
    في بيت لحم.. المستوطنون يحرقون 150 دونما من الأشجار المثمرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟