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التحالف الوطني في مصر يجهز قافلة مساعدات لدعم فلسطين

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 6:37 مساءً
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة (وكالة شهاب)

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يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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