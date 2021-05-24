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التحالف بقيادة السعودية يدمر لغما بحرياً "إيراني الصنع" في البحر الأحمر

24 - مايو - 2021
التحالف العربي

التحالف العربي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشا الحوثية، وأشار إلى  إن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع “صدف”.

كما أكد التاحالف أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

ولفت التحالف إلى أنه قام بإزالة وتدمير ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائياً.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

 

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