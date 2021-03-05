التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا نحو جازان وخميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط.

ياتي ذلك بعد ساعات من إصابة شخصين، أحدهما طفل؛ نتيجة تناثر بقايا مسيرات حوثية مفخخة تم اعتراضها جنوب السعودية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ”في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة)؛ نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة“.

وتابع: ”نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة“.

والجمعة، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط .

وأوضح العميد المالكي، وفق ”واس“، أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.