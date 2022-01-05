التحالف: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة قبالة ميناء الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أنه تلقى مساء الأربعاء، نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة.

وأكد التحالف وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه رصد ووثّق “عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني”.

وأضاف التحالف أن “التخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري “روابي” انطلق من ميناء الحديدة”.

واعتبر التحالف أن “ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية”. كما أكد أن “الحديدة والصليف مركزان رئيسيان للأعمال العدائية وتهديد الأمن البحري”.

يأتي هذا بعدما طالب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء بضرورة أن تخلي ميليشيا الحوثيين سبيل السفينة التجارية “روابي” التي تحمل علم الإمارات والتي اختطفتها الجماعة قبالة السواحل اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث العميد الركن تركي المالكي مطالبته للحوثيين بإخلاء سبيل السفينة روابي من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي.

وأضاف أن الحوثيين إن لم يلتزموا بذلك “فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”.

واعتبر المالكي أن اختطاف الحوثيين للسفينة “روابي” يوم الأحد هو بمثابة “عمل إجرامي” خططت له الميليشيا، مضيفاً: “تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”.