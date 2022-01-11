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التحالف: توجد أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لمليشيا الحوثي

11 - يناير - 2022
آخر تحديث: 11 - يناير - 2022 5:58 مساءً
الناطق باسم التحالف العربي

الناطق باسم التحالف العربي

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الثلاثاء، على وجود أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لمليشيات الحوثي، معلنا انطلاق عملية حرية اليمن السعيد.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي من شبوة المحررة: “نشكر ألوية العمالقة على ما قدموه من تضحيات في محافظة شبوة”.

وتابع المتحدث باسم التحالف: “نشكر دولة الإمارات على ما قدمته من دعم ومساندة للتحالف”.

ولفت المتحدث إلى أن “عملية “حرية اليمن السعيد” هدفها إنماء وازدهار اليمن”.

بدوره، ثمن محافظ شبوة “الدعم الجوي الذي قدمه التحالف العربي بقيادة السعودية في استعادة شبوة”.

وأشار المتحدث باسم التحالف، إلى أن “الأسلحة تُهرب إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة”، مشددا على أنه “توجد أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لمليشيات الحوثي”.

وبين التحالف أنه “يقوم بعمليات عسكرية لإعادة الأمن لليمن”، داعيا اليمنيين إلى “الالتفاف حول القيادة السياسية”.

وأكد المالكي، أن “المليشيات الحوثية نكلت بالمدنيين.. والعمل الإنساني أولوية بالنسبة للتحالف”.

واستطرد المتحدث باسم التحالف العربي: “وزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها ويتم التنسيق بينها وبين التحالف”.

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