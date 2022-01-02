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التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية في البيضاء اليمنية

3 - يناير - 2022
طيران التحالف العربي

طيران التحالف العربي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منتصف الليلة، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء اليمنية والذي تستولي عليه ميليشيا الحوثي، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن المعسكر المستهدف يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وقبل ساعات من بدء العملية العسكرية، طالب التحالف، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورا“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): ”نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورا“.

وأضاف البيان: ”على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء“، محملا المليشيا الحوثية ”المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطى“.

وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها التحالف، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية.

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