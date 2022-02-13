التحالف يتوعد بتدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وقال التحالف، في بيان له مساء الأحد، إنه “استجابة للتهديد سندمر موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير”.

وطلب البيان من المدنيين الموجودين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فوراً.

تأتي هذه التطورات عقب استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة مسيرة أطلقتها الميليشيات أدت إلى إصابة 12 مدنياً في المطار.

وقال التحالف بعد استهداف الميليشيات مطار أبها جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة، إن “الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين”.

وأضاف أن “تعمد الميليشيات استهداف المطارات المدنية يعتبر تمادياً لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع”، متوعداً بقصف “نقاط حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات”.