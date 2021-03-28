التحالف يحبط هجوماً للحوثي ويدّمر زورقين مفخخين

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين قبل تنفيذ ما قال إنه “عملية هجوم وشيك من الحديدة”.

واتهم التحالف “ميليشيا” الحوثيين بالتهديد المستمر لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

#عاجل #التحالف : تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة .#واس_عام pic.twitter.com/UHmjTWa1QC — واس العام (@SPAregions) March 27, 2021

وقال التحالف إن “المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية، متهما الحوثيين بمحاولات استهداف من وصفهم بـ”المدنيين والأعيان المدنية”.

واستهدف المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران منشآت نفطية في المملكة مرات متعددة.

واندلع حريق في محطّة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جازان في جنوب المملكة بعد تعرضها مساء الخميس “لاعتداء تخريبي بمقذوف” لم يخلّف “أي إصابات أو خسائر في الأرواح”.

اقترحت السعودية الاثنين وقفاً “شاملاً” لإطلاق النار لإنهاء النزاع المدمّر في اليمن، في مبادرة رفضها الحوثيون على الفور معتبرين أنها “غير جادة ولا جديد فيها”.

ويكرر المتمردون مطالبة السعودية برفع حصارها الجوي والبحري الذي تفرضه على اليمن.

يذكر أن الولايات المتحدة تضغط لوقف الأعمال العدائية وعودة المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة.