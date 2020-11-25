التحالف يدمر زورقا حوثيا مفخخا جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية مساء اليوم الأربعاء، عن تدمير زورق مفخخ تابع لمبليشيات الحوثي الانقلابية جنوب البحر الأحمر .

وأفاد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن أضرارا طفيفة لحقت بسفينة تجارية جراء شظايا الزورق المفخخ، الذي أشار إلى أنه تابع للمليشيات الحوثية في اليمن، مؤكدا أن الأعمال العدائية للجماعة تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح المالكي أن ”عملا إرهابيا وشيكا كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شركة للأمن البحري اليوم الأربعاء، أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي، مشيرة إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بجسم الناقلة.

وقالت شركة آمبري البريطانية للأمن البحري، إن الناقلة وتدعى أجراري ترفع علم مالطا وتشغلها شركة ”تي.إم.إس تانكرز“ اليونانية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أن الانفجار وقع في السفينة في مرفأ، في الشقيق السعودي الواقع جنوب البحر الأحمر.