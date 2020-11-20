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التحالف يدمر “مسيرة” حوثية مفخخة باتجاه السعودية

منذ 13 دقيقة
المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي

المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن “قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأضاف أن “الطائرة المفخخة تم إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان المالكي، أكد في تصريحات سابقة، على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

ونوه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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