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التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

28 - مارس - 2021
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

ويأتي إعلان التحالف عن تدميرة المسيرة، بعد ساعات قليلة من تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم وشيك من مدينة الحديدة اليمنية.

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

هجمات الحوثي تأتي في وقت تمد فيه السعودية يد السلام عبر مبادرة أطلقتها الأسبوع الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

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