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التحالف يدمر مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

2 - مارس - 2021
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء عن اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية معتبراً أن محاولات الميليشيات استهداف المدنيين بطريقة متعمدة تمثل جرائم حرب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي إن محاولات الميليشيا الحوثية الارهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

مؤكداً على إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولقيت الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية، إدانات واسعة من الدول العربية والإسلامية ومن شتى أنحاء العالم، وجددت الدول دعمها الجهود السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بحسب “العربية”.

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