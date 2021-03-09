التحالف يدمر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف استهدف أمس الإثنين، ورشا لصناعة الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

وبث التحالف تسجيلات مرئية تكشف استهدافا دقيقا لورش في معسكرات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث تستخدمها بإشراف خبراء إيرانيين لتطوير وتركيب الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بالمتفجرات.

وأكد التحالف العربي أن مليشيات الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي.

وقال في بيان، إنه:” نتعامل بحكمة مع تجاوزات الحوثيين وسنتحرك في إطار القانون الدولي والإنساني”.

وتعتبر العمليات العسكرية والجوية للتحالف العربي والجيش اليمني والقبائل ردا على تمادي مليشيات الحوثي ومن خلفها نظام طهران وتصعيدها الحربي وشنها للهجمات الإرهابية والبرية في الداخل اليمني ونحو الأعيان المدنية في السعودية.