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التحالف يدّمر صاروخاً بالستياً و6 مسيرات أطلقها الحوثي تجاه السعودية

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 11:59 صباحًا
المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي

المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي

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أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن ،صباح الأحد، عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار”المفخخة”.

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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