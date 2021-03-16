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التحالف يدّمر مسيرة مخففة أطلقها الحوثي اتجاه خميس مشيط

16 - مارس - 2021
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

وأضاف في بيان أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين.

كما شدد على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

الانتهاكات مستمرة

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكداً سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وأضاف أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشدداً على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

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