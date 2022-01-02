التحالف يستهدف أهداف عسكرية حوثية في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن “تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء”، مؤكدا تدمير “مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري”.

وفي بيان له نقلته وكالة أنباء السعودية “واس”، قال التحالف: “استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”، مشيرا إلى ” تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري”.

وأضاف بيان التحالف: “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، لافتا إلى “اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن قوات التحالف نفذت 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن قوات التحالف دمرت 17 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 160 عنصرا حوثيا.