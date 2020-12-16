التحالف يستهدف ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف باليمن

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن استهداف عناصر وعربات تابعة لميليشيات الحوثي في كل من محافظتي مأرب والجوف.

وقبل حوالي أسبوعين، استكمل الجيش اليمني تحرير وتأمين منطقة الجفرة شرق مديرية مجزر بمحافظة مأرب والمحاذية لريف العاصمة صنعاء، بعد إفشال هجوم حوثي على المنطقة، وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، وتدمير أكثر من ست آليات قتالية.

وفي الجوف، فرضت قوات الجيش اليمني والقبائل سيطرتها على أجزاء من المناطق الواقعة شرق مدينة الحزم، بعد شنها هجوماً واسعاً على المناطق الواقعة بين النضود ودحيضة، وتمكنت من إحراق وتدمير آليات قتالية حوثية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.

تدمير مسيرة حوثية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأكد المالكي، إلى أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.