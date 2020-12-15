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التحالف يعترض درون حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية ويدمّرها

منذ ساعة واحدة
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأكد المالكي، إلى أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

وزارة الطاقة السعودية، بدورها، كانت صرحت بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح يوم الحادث (23 نوفمبر 2020)، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

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