التحالف يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن هن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

يشار إلى أن التحالف كان قد أعلن صباح اليوم عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح التحالف أن “كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الجماعة العبثية”.

ويوم الأحد، قال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأكد التحالف بقيادة السعودية إحباط جميع محاولات جماعة الحوثي العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.