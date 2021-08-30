السبت 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التحالف يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

31 - أغسطس - 2021
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن هن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

يشار إلى أن التحالف كان قد أعلن صباح اليوم عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح التحالف أن “كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الجماعة العبثية”.

ويوم الأحد، قال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأكد التحالف بقيادة السعودية إحباط جميع محاولات جماعة الحوثي العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

    المزيد من أخبار العالم

    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة
    المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ
    المبعوث الأممي لليمن يرحّب بالخطوة الأولى نحو اتفاق أوسع للسلام
    جوليان أسانج
    مؤسس ويكيليكس يتعهد بمقاومة محاولات تسليمه لأمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل