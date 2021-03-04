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التحالف يعلن تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 8:56 صباحًا
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

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تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان في السعودية.

كما أشار في بيان إلى أن المليشيات الإرهابية مستمرة بمحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

درون مفخخة

وقبل ساعات أيضا، أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت فجرا من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

يذكر أن التحالف أسقط أمس أيضا درون مفخخة، مؤكدا أنه “يتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مفخخة من مناطق سيطرة الميليشيا”.

إدانات وعقوبات

وخلال الأيام الماضية، كثفت الميليشيات الحوثية محاولاتها استهداف المملكة، ما أثار ردود فعل وإدانات دولية عربية وعربية.

كما استدعت تلك الهجمات فرض عقوبات أميركية على عدد من القيادات الحوثية. فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات على قياديين اثنين لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة.

وطالت العقوبات كلاً من منصور السعدي (المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيا)، وأحمد الحمزي (قائد القوات الجوية في الميليشيا).

إلى ذلك، أوضحت واشنطن في حينه أن القياديين الحوثيين المعاقبين “ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.

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