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التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي اتجاه السعودية

20 - أبريل - 2021
إسقاط طائرة مسيرة - أرشيفية

إسقاط طائرة مسيرة - أرشيفية

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تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط في السعودية.

كما أوضح أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

إلى ذلك، أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة، و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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