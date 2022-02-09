التحالف يعلن عن تنفيذ عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن أمس بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد “أهداف عسكرية مشروعة” في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن “العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كذلك أعلن أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث “عاهم” بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن “الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي”.

وشدد على أن “الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

إلى ذلك، تعهد باتخاذ “إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني”، محذراً الميليشيات من استخدام الأعيان المدنية، مؤكدا أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.